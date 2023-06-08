Александр Гвоздик: «Если будет поединок с россиянином, то мы будем не обниматься, а драться. Но я не знаю, как это сейчас сделать»

Теги Артур Бетербиев Александр Гвоздик Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Гвоздик признался, что не исключает поединок с российским боксером.

«Бой с Бетербиевым? Я не занимаюсь организацией. Сейчас все говорят, мол не надо боксировать или выступать на одной арене с российскими боксерами. Я не знаю, это сложный вопрос. Это логично, ведь если россияне боксируют, то они повышают авторитет своей страны, но, с другой стороны, мы и сами не в шахматы с ними будем играть, а драться. Поэтому я не знаю, как это сделать сейчас.

Посмотрим, что будет в будущем. Потому что сейчас, если мне боксировать за титул WBA, то это все равно Бивол. Думаю, что в этот раз Канело с ним справится. Но если нет, то что мне делать? Нужен титульный бой. Даже если будет поединок с россиянином, то мы будем не обниматься, а драться», – заявил экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик.

36-летний Александр Гвоздик провел последний бой 7 мая в Гвадалахаре (Мексика), нокаутировав в шестом раунде латвийца Ричарда Болотника.

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1 комментарий

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Maksmen1995
Вообще если честно удивительно, что такой взрослый человек не понимает простой вещи , что это спорт и второе - спортсмены не должны отвечать за поступки политоты .
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