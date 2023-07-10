Ломаченко ответил на вызов Стивенсона: «Извини, но у меня есть незавершенное дело с Хейни»
Василий Ломаченко ответил на вызов Шакура Стивенсона.
«Спасибо, Шакур! У меня все хорошо! Извини, но у меня есть незавершенное дело с Девином Хейни», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.
В мае-2023 Ломаченко провел бой против Хейни и проиграл единогласным решением судей. Это его третье поражение на профессиональном уровне.
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