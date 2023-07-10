Ломаченко ответил на вызов Стивенсона: «Извини, но у меня есть незавершенное дело с Хейни»

Василий Ломаченко ответил на вызов Шакура Стивенсона.

«Спасибо, ! У меня все хорошо! Извини, но у меня есть незавершенное дело с Девином Хейни», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу .

В мае-2023 Ломаченко провел бой против Хейни и проиграл единогласным решением судей. Это его третье поражение на профессиональном уровне.

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

«Вот поэтому бокс мертв». Поражение Ломаченко сильно взбесило экспертов – все из-за судей