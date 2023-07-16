Менеджер Ломаченко: «Не думаю, что Хейни даст Василию реванш»

Менеджер Василия Ломаченко оценил вероятность организации реванша с Дэвином Хейни.

«Хотим ли мы реванш? Конечно. Получим ли мы его? Думаю, что нет. Потому что теперь знает, кто такой Ломаченко.

Выиграл ли Василий первый бой? Да, 100%. К сожалению, судьи... Не скажу, что они коррумпированы, но они словно смотрели другой поединок.

Все знают, кто победил. Даст ли Хейни реванш? Я в это не верю», – сказал менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас.

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