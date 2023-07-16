Менеджер Ломаченко: «Не думаю, что Хейни даст Василию реванш»

Теги Василий Ломаченко Эгис Климас бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Менеджер Василия Ломаченко оценил вероятность организации реванша с Дэвином Хейни.

«Хотим ли мы реванш? Конечно. Получим ли мы его? Думаю, что нет. Потому что теперь Хейни знает, кто такой Ломаченко.

Выиграл ли Василий первый бой? Да, 100%. К сожалению, судьи... Не скажу, что они коррумпированы, но они словно смотрели другой поединок.

Все знают, кто победил. Даст ли Хейни реванш? Я в это не верю», – сказал менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас.

Дэвин Хейни: «Я никогда не говорил, что больше не буду драться с Ломаченко. Это слова моего отца»

Усик – о проигрыше Ломаченко Хейни: «Василия ограбили в этом бою»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
дважды Васю засудили
и один раз он проиграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
"Все знают кто победил"
Идут года, а команда Васи все так же оправдывает свои поражения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лебедев - Кумач
Ломаченко супер топ! Очень жаль что он так и не стал абсолютным чемпионом. В отличие от Усика, карьера в профи которого казалась менее блестящей, чем у Васи, а вышло ровно наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лебедев - Кумач
Ответ #nikon
дважды Васю засудили и один раз он проиграл
Верно. С Салидо также засудили, Лопесу он сам по глупости своей проиграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий