Александр Шлеменко: «За поединок я получу гонорар только, если что-то останется»

Теги MMA Александр Шлеменко Bellator Андрей Корешков Бокс/MMA/UFC

«За поединок я получу гонорар только, если что-то останется. Не смейтесь. У нас Андрей Корешков так же выступал. Я ему сказал: «Мне тебе нечем заплатить на данный момент. Но я поищу и найду спонсора».

Вот и у меня так – есть бюджет турнира. Я не хочу его раскрывать. Всегда бывают непредвиденные расходы. Есть они и сейчас – не маленькие. Готов пожертвовать собой ради нашего общего дела», – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

Напомним, что в июне 2021 года Шлеменко объявил о создании MMA-промоушена Shlemenko Fighting Championship. Первый турнир организации прошёл 20 июня того же года в Омске.

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Шлеменко проведет один бой в Омске в 2023 году. На турнире может выступить Корешков

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