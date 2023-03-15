Усман Нурмагомедов поднялся на пятую позицию общего рейтинга Bellator

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Вадим Немков Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Bellator обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.

Чемпион организации в легком весе Усман Нурмагомедов поднялся на две строчки, заняв пятое место в списке P4P. 

Чемпион полутяжелого дивизиона Вадим Немков сохранил второе место.

На Bellator 292 Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов.

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1 комментарий

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Анастасия Плинтусова
Будущий чемпион ufc👏🏻
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0
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