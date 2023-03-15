Усман Нурмагомедов поднялся на пятую позицию общего рейтинга Bellator

Bellator обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.

Чемпион организации в легком весе поднялся на две строчки, заняв пятое место в списке P4P.

Чемпион полутяжелого дивизиона сохранил второе место.

На Bellator 292 Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов.

Брат Хабиба брутально уничтожил легенду ММА за полраунда. Хотя его критиковали за титул без боев с топами