Усман Нурмагомедов поднялся на пятую позицию общего рейтинга Bellator
Bellator обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.
Чемпион организации в легком весе Усман Нурмагомедов поднялся на две строчки, заняв пятое место в списке P4P.
Чемпион полутяжелого дивизиона Вадим Немков сохранил второе место.
На Bellator 292 Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов.
Брат Хабиба брутально уничтожил легенду ММА за полраунда. Хотя его критиковали за титул без боев с топами
1 комментарий