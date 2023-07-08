Эдвардс подтвердил, что подерется с Ковингтоном: «Надеюсь вернуться в октябре-ноябре»

Леон Эдвардс планирует подраться с Колби Ковингтоном в конце 2023 года.

«Все хорошо, уже вернулся к тренировкам, вернулся в зал. Тело чувствует себя хорошо. Надеюсь вернуться в октябре или ноябре, оппонентом будет . Все хорошо, я в предвкушении.

Лучше бы драться в Абу-Даби, потому что это ближе к дому, но в Нью-Йорке «Мэдисон Сквер Гарден» – это легендарная арена, плюс там довольно большая община ямайцев, так что обе локации хорошие.

Не думаю, что Колби заслужил титульник, по какой-то причине он будет драться. Но мне без разницы, против кого выходить», – сказал чемпион в полусреднем весе .

Мухаммад требует дать ему титульный бой с Эдвардсом: «Я подрался спустя две недели после Рамадана, потому что во мне нуждались»

Ковингтон – о Макгрегоре: «У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца»