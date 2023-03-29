Ковингтон – о бое с Эдвардсом: «Измотаю Леона, а потом сломлю его волю»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон уверен в победе над чемпионом организации .

«Я лучше его во всех аспектах. Я лучше в борьбе, в стойке, в джиу-джитсу. Он не справится с моей выносливостью, быстро устанет.

Леон начинает бои ярко, выбрасывает по 50-60 ударов, но после этого замедляется. Так что я измотаю его, а потом сломлю его волю. Он будет уничтожен на глазах у всего мира», – сказал Ковингтон.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

Колби ответил Эдвардсу, который не хочет с ним драться: «Не перечь своему боссу, Леон»