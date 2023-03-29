Ковингтон – о бое с Эдвардсом: «Измотаю Леона, а потом сломлю его волю»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон уверен в победе над чемпионом организации Леоном Эдвардсом.

«Я лучше его во всех аспектах. Я лучше в борьбе, в стойке, в джиу-джитсу. Он не справится с моей выносливостью, быстро устанет.

Леон начинает бои ярко, выбрасывает по 50-60 ударов, но после этого замедляется. Так что я измотаю его, а потом сломлю его волю. Он будет уничтожен на глазах у всего мира», – сказал Ковингтон.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

Колби ответил Эдвардсу, который не хочет с ним драться: «Не перечь своему боссу, Леон»

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5 комментариев

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London.is.blue
Ответ Isa Babaev
Твою волю уже проверил Усман, еще в первом бою
Ну, и что с его волей в 1 бою было?)
0
-1
-1
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Isa Babaev
Твою волю уже проверил Усман, еще в первом бою
0
-1
-1
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Егор Крид58
Ответ Andrei Panteleev
Ну зачем волю ломать? Ему ещё камеди вести
)))
0
0
0
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Andrei Panteleev
Ответ London.is.blue
Скорее всего так и будет.
Ну зачем волю ломать? Ему ещё камеди вести
+4
0
+4
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London.is.blue
Скорее всего так и будет.
+2
-3
-1
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