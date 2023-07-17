Сауль Альварес: «Я подерусь с Бенавидесом в ближайщем будущем. Но он слишком много болтает»

Канело заявил, что планирует провести бой с Давидом Бенавидесом.

«Буду ли я драться с Бенавидесом? Да. А почему нет? Думаю, что это произойдет в ближайшее будущее. Он слишком много болтает, так нельзя подходить к бою. Я даже не обращаю на него внимания, у меня есть куча дел. Просто сравните наши карьеры. Я добился в боксе гораздо больших успехов», – заявил чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес.

Напомним, что Альварес в следующем бою подерется против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло. Поединок состоится 30 сентября в США.

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