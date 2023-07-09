Дмитрий Кудряшов: «Не вижу Канело фаворитом поединка с Чарло»

Дмитрий Кудряшов заявил, что не считает Сауля Альвареса фаворитом в бою с Джермеллом Чарло.

«Если отойти от предыстории, кто от кого убежал, то Чарло ‑ Канело – крутой бой и громкая вывеска. Понятно, нам бы хотелось увидеть реванш Бивола и Канело, а еще поединок между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло. Нет значит нет. И я, кстати, не вижу Канело фаворитом, несмотря на то, что Чарло давно не дрался», – заявил чемпион мира по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов.

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