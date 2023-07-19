Айдос Ербосынулы обратился к Канело: «С днем рождения, чемпион»

Теги Сауль Альварес бокс Sports.ru - Казахстан Айдос Ербосынулы Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поздравил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса с днем рождения.

Айдос опубликовал совместное фото с Альваресом, сделанное во время их спарринга, и написал свое пожелание: «С днем рождения, чемпион!»

В настоящее время Айдос Ербосынулы продолжает восстановление после боя с кубинцем Давидом Моррелем-младшим в ноябре 2022 года. Тогда Айдос проиграл нокаутом, а после боя был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и был введен в искусственную кому. 

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