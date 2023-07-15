Джош Келли: «Тимофей Цзю – это тот парень, которого нужно победить прямо сейчас. Он находится в лучшей форме»

Британец Джош Келли считает, что может победить Тимофея Цзю.

«Чарло изменил наш дивизион. Меня высоко ценит WBO, и я не знаю, как поступят с его титулами, но его бой с Чарло взорвал ситуацию в нашем весе. Думаю, что могу воспользоваться этим. Тимофей Цзю – это тот парень, которого нужно победить прямо сейчас. Он находится в лучшей форме. Что с Чарло – неизвестно. Канело – это крупный поединок, но он долго не боксировал», – заявил британский боксер Джош Келли.

Промоутер Цзю – о решении Чарло драться с Канело: «А какой у него был выбор? Проиграть все четыре пояса Тимофею?»

Тим Цзю: «Канело избегает Бенавидеса, Чарло избегает меня»