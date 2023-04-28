Нейт Диас – Джейку Полу: «12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо»
Нейт Диас предложил Джейку Полу провести 12-раундовый бой.
«12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо», – написал боец UFC Нейт Диас.
Ранее сообщалось, что между Джейком Полом и Нейтом Диасом пройдет боксерский поединок. Бой состоится 5 августа в Далласе, а организует его стриминговая платформа DAZN.
Джейк Пол верит в бой против Нейта Диаза: «Пора переходить к делу»
Джейк Пол вызвал Нейта Диаза на два боя: «Он ничего не сможет»
5 комментариев