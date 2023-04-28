Нейт Диас – Джейку Полу: «12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо»

Нейт Диас предложил Джейку Полу провести 12-раундовый бой.

«12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо», – написал боец UFC Нейт Диас.

Ранее сообщалось, что между Джейком Полом и Нейтом Диасом пройдет боксерский поединок. Бой состоится 5 августа в Далласе, а организует его стриминговая платформа DAZN.

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