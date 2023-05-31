Джейк Пол – Конору: «Я вышибу из тебя все дерьмо и сделаю то, что ты не смог: нокаутирую Нейта Диаза»

Теги UFC Нейт Диаз Конор Макгрегор бокс Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол раскритиковал Конора Макгрегора за прогноз на поединок с Нейтом Диазом.

«Знаешь, что, Конор? Я вышибу из тебя все дерьмо. Ты не сможешь боксировать на моем уровне.

Я сделаю с Нейтом то, что ты не смог: то есть нокаутирую его к черту. Ты будешь сидеть со своим новым пивом, которое провалилось, бухать, понимая, что просрал свою жизнь.

Ты скажешь: «Черт, я действительно думал, что никто не сможет повторить мои достижения в спорте, что никто не сможет стать самым большим именем».

Но у тебя нет выбора, ты не можешь жить две эти жизни параллельно. Нельзя жить веселой, тусовочной, кокаиновой жизнью, оставаясь при этом величайшим бойцом в мире.

Ты выбрал неправильный путь», – сказал Джейк Пол в ответ на слова Конора, назвавшего Нейта Диаза фаворитом грядущего боксерского поединка.

Эдди Хирн – о бое Пола и Диаза: «Нейт проиграет. Надеюсь, он не швырнет меня на асфальт за эти слова»

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4 комментария

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Мыло "судейское"
походу теперь Полу нельзя садиться в автобусы)
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agnauto
Хочет побить 40 летнего дрища и гордиться этим до конца жизни походу 🤣
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AVKU
Нейт не боксёр и весит килограмм на 10 меньше. Но как спортсмен он на порядок круче. В шингартах было бы интереснее, но и в боксерских перчатках я бы прям так не был уверен на месте Джейка.
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Артур Джаниашвили
Кто такой Джек Пол?
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