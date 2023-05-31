Джейк Пол – Конору: «Я вышибу из тебя все дерьмо и сделаю то, что ты не смог: нокаутирую Нейта Диаза»

Джейк Пол раскритиковал Конора Макгрегора за прогноз на поединок с Нейтом Диазом.

«Знаешь, что, ? Я вышибу из тебя все дерьмо. Ты не сможешь боксировать на моем уровне.

Я сделаю с Нейтом то, что ты не смог: то есть нокаутирую его к черту. Ты будешь сидеть со своим новым пивом, которое провалилось, бухать, понимая, что просрал свою жизнь.

Ты скажешь: «Черт, я действительно думал, что никто не сможет повторить мои достижения в спорте, что никто не сможет стать самым большим именем».

Но у тебя нет выбора, ты не можешь жить две эти жизни параллельно. Нельзя жить веселой, тусовочной, кокаиновой жизнью, оставаясь при этом величайшим бойцом в мире.

Ты выбрал неправильный путь», – сказал в ответ на слова Конора, назвавшего фаворитом грядущего боксерского поединка.

Эдди Хирн – о бое Пола и Диаза: «Нейт проиграет. Надеюсь, он не швырнет меня на асфальт за эти слова»