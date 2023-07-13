Джейк Пол: «Через 24 дня Нейт Диаз поймет, что ему стоило согласиться на другой бой»

Теги MMA Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол заявил, что Нейт Диаз пожалеет о решении драться с ним.

«24 дня... Нейт Диаз скоро поймет, что ему стоило принять другой бой из тех, что ему предлагали», – заявил блогер Джейк Пол.

Поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится 5 августа в Далласе (США).

Джейк Пол – о бое с Диазом: «Нейт хочет 10 раундов. Окей, будут 10 раундов»

Джейк Пол – Конору: «Я вышибу из тебя все дерьмо и сделаю то, что ты не смог: нокаутирую Нейта Диаза»

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