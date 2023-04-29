Джейк Пол – Нейту Диазу: «Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие»

Теги MMA Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол предложил Нейту Диазу провести 15-раундовый поединок.

«Ты говоришь со мной, Нейт? Мы не забыли про твой положительный тест на стероиды. Ты и твой парень Конор – алкаши. Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие. ВАДА приедет в Стоктон, чтобы дать тебе пощечину», – написал Джейк Пол.

Нейт Диас – Джейку Полу: «12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо»

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2 комментария

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pantriashvili
Зачем ВАДА для выставочного боя?
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Максим Гергард
Очевидно что там Каннабис,ну тоже мне допинг
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