Джейк Пол – Нейту Диазу: «Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие»
Блогер Джейк Пол предложил Нейту Диазу провести 15-раундовый поединок.
«Ты говоришь со мной, Нейт? Мы не забыли про твой положительный тест на стероиды. Ты и твой парень Конор – алкаши. Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие. ВАДА приедет в Стоктон, чтобы дать тебе пощечину», – написал Джейк Пол.
Нейт Диас – Джейку Полу: «12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо»
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