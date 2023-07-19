Царукян – о переходе Вартаняна в UFC: «Ему лучше продолжить карьеру там, даже если гонорары будут меньше»
Арман Царукян высказался о возможном переходе Эдуарда Вартаняна в UFC.
«Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы еще мог успешно выступать в легком весе UFC из россиян? Думаю, что чемпионы промоушенов ACA и AMC Fight Nights могут залететь в топ-10 дивизиона», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.
На данный момент победитель Гран-при ACA Эдуард Вартанян ведет переговоры с действующим промоушеном и Bellator.
Эдуард Вартанян: «Я жду предложения от UFC. Менеджеры ведут переговоры»
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