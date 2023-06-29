Артем Резников: «Вартанян в UFC вошел бы в топ-5»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Артем Резников оценил шансы победителя Гран-при ACA в легком дивизионе Эдуарда Вартаняна в UFC.

«Эдик в топ-5, я думаю, вошел бы. Какая у него грамотная работа! Он дышит, физически хорош. Посмотрите мой бой с Эдиком и бой с Юсуфом – абсолютно другая работа, абсолютно. Два других бойца в клетке. Есть бойцы, которые делают то, что умеют. А Эдик делает то, что нужно делать», – сказал Резников.

Напомним, что Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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