Тренер Александра Волкова о бое Резников – Вартанян: «Эдуард был в своей лучшей форме»

Тренер бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко о финале гран-при АСА между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном:

«С Резниковым он был в своей лучшей форме. Прекрасный план на бой и прекрасное выполнение этого плана – было круто. Этот поединок будет претендовать на бой года в России. Резников тоже готовился к этому противостоянию, но Эдик ему не позволил сделать ничего. Уверен, Резников серьезно готовился, был настрой, но Вартанян есть Вартанян с его мастерством. Я уверенно могу сказать, что Эдуард сейчас – лучший легковес в России»

Бой завершился в третьем раунде, победу техническим нокаутом одержал Вартанян.

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