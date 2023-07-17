Тренер Вартаняна: «Эдик может победить Махачева. И вообще любого соперника»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян ACA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Тренер Эдуарда Вартаняна оценил шансы бойца в поединке с Исламом Махачевым.

«Может ли Вартанян победить Махачева? Эдик на данный момент ментально и физически такой боец, который с любым может справиться. И главное, что он сам это знает. Мы это видим и под любого соперника выстроиваем работу. С любым соперником мы можем конкурировать.

Не зря же говорят, что у Эдика главное качество – бойцовский интеллект. Мы выстроим работу так, чтобы нивелировать все его положительные качества. Эдик сказал Резникову на пресс‑конференции, что даже средний боец может создать сложности топовому оппоненту. На что Артем ответил: «Нет, такого не может быть». Я считаю, что может, если правильно выстроить свою работу, – заявил тренер Вартаняна Армен Гулян.

Эдуард Вартанян: «Я жду предложения от UFC. Менеджеры ведут переговоры»

Абдель-Азиз объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом UFC: «Он прервал победные серии Оливейры и Волкановски»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Ну чисто теоретически и я могу.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Сакримони
Проснись Эдик
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Мне кажется столько химии, даже его организм не осилит)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сергеев
Тренер Вартаняна: "Шансы Эдика оцениваю в 50%, может победить, а может не победить"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RomanRomanov
Сам Армен Гулян зато слился когда нужно было драться на одном из турниров с Умаром Нурмагомедовым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
Проснись Эдя ты обо.. СЯ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий