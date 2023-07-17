Тренер Вартаняна: «Эдик может победить Махачева. И вообще любого соперника»

Тренер Эдуарда Вартаняна оценил шансы бойца в поединке с Исламом Махачевым.

«Может ли Вартанян победить Махачева? Эдик на данный момент ментально и физически такой боец, который с любым может справиться. И главное, что он сам это знает. Мы это видим и под любого соперника выстроиваем работу. С любым соперником мы можем конкурировать.

Не зря же говорят, что у Эдика главное качество – бойцовский интеллект. Мы выстроим работу так, чтобы нивелировать все его положительные качества. Эдик сказал Резникову на пресс‑конференции, что даже средний боец может создать сложности топовому оппоненту. На что Артем ответил: «Нет, такого не может быть». Я считаю, что может, если правильно выстроить свою работу, – заявил тренер Вартаняна Армен Гулян.

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