Эдуард Вартанян: «Я жду предложения от UFC. Менеджеры ведут переговоры»

Боец лиги ACA Эдуард Вартанян признался, что ведет переговоры с UFC.

«У меня нет прям желания с кем-то конкретно провести бой, не имеет значения. Я жду предложения от UFC на данный момент, в зависимости от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», – заявил победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян.

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