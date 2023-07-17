Эдуард Вартанян: «Я жду предложения от UFC. Менеджеры ведут переговоры»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

Боец лиги ACA Эдуард Вартанян признался, что ведет переговоры с UFC.

«У меня нет прям желания с кем-то конкретно провести бой, не имеет значения. Я жду предложения от UFC на данный момент, в зависимости от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», – заявил победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян.

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4 комментария

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Олег Акимов
Ответ j30
в юфс если подпишется должны сразу поставить бой против топ 15 все таки рекорд серьезный и достижения есть и возраст подпирает
Они ему ничего не должны. Для них он такой же ноунейм новичок. Будут успехи будут бои, не будет успехов - домой.
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Иса Умаров
отлично. молодец. давно пора!
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Aram Ambarsumyan
Ответ Олег Акимов
Они ему ничего не должны. Для них он такой же ноунейм новичок. Будут успехи будут бои, не будет успехов - домой.
Совершенно верно! Но если бы он был чемпионом в Bellator или ONE, то ему наверное дали бы сразу ТОП-10, но ACA далеко так не ценится!
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