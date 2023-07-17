Бой Фергюсон – Грин на UFC 291, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 пройдет бой в легком весе между и .

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. Грин – на серии из двух поражений (Дрю Доберу и Исламу Махачеву).

Начало боев основного карда – 05:00 по московскому времени. Турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

UFC 291 в Солт-Лейк-Сити: Порье против Гейджи, Блахович – Перейра и другие бои

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?