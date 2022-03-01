Тони Фергюсон: «Мы были готовы побить протеже жиртреста Махачева, но нам никто не позвонил»

Американский легковес UFC Тони Фергюсон рассказал, что готов подраться с Рафаэлем Дос Аньосом, у которого отменился бой с Рафаэлем Физиевым 5 марта на UFC 272.
«Нам предложили на коротком уведомлении подраться с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 272. И мы более чем готовы сделать это и спасти бой.
Мы также были готовы в минувшие выходные побить протеже жиртреста Ислама Махачева, но нам никто не позвонил», – написал Фергюсон в твиттере.
Махачев в минувшие выходные победил Бобби Грина, который вышел на бой на коротком уведомлении.
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