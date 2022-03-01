Тони Фергюсон: «Мы были готовы побить протеже жиртреста Махачева, но нам никто не позвонил»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Тони Фергюсон Ислам Махачев Рафаэль Физиев UFC 272 Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Американский легковес UFC Тони Фергюсон рассказал, что готов подраться с Рафаэлем Дос Аньосом, у которого отменился бой с Рафаэлем Физиевым 5 марта на UFC 272.

«Нам предложили на коротком уведомлении подраться с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 272. И мы более чем готовы сделать это и спасти бой.

Мы также были готовы в минувшие выходные побить протеже жиртреста Ислама Махачева, но нам никто не позвонил», – написал Фергюсон в твиттере.

Махачев в минувшие выходные победил Бобби Грина, который вышел на бой на коротком уведомлении.

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