Тони Фергюсон: «Мы были готовы побить протеже жиртреста Махачева, но нам никто не позвонил»

Американский легковес UFC Тони Фергюсон рассказал, что готов подраться с , у которого отменился бой с 5 марта на UFC 272.

«Нам предложили на коротком уведомлении подраться с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 272. И мы более чем готовы сделать это и спасти бой.

Мы также были готовы в минувшие выходные побить протеже жиртреста Ислама Махачева, но нам никто не позвонил», – написал Фергюсон в твиттере.

Махачев в минувшие выходные победил Бобби Грина, который вышел на бой на коротком уведомлении.

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