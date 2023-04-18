Бобби Грин заявил, что сменит имя: «Меня будут звать просто Король»

Боец UFC Бобби Грин сообщил о желании сменить имя.

«Я говорил, что завершу карьеру. На самом деле я имел в виду, что завершу карьеру как Бобби Грин. Я решил сменить имя. Больше не буду Бобби Грином. Мое новое имя – просто Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня.

Если честно, я хотел сделать это еще несколько лет назад. Но мне мешали судебные разбирательства с матерями моих детей, алименты», – сказал легковес UFC Бобби Грин.

На турнире UFC Fight Night 222 Грин проведет поединок с Джаредом Гордоном.

Махачев ответил на обвинения Грина в употреблении допинга: «Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь»