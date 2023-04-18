Бобби Грин заявил, что сменит имя: «Меня будут звать просто Король»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Бобби Грин сообщил о желании сменить имя.

«Я говорил, что завершу карьеру. На самом деле я имел в виду, что завершу карьеру как Бобби Грин. Я решил сменить имя. Больше не буду Бобби Грином. Мое новое имя – просто Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня.

Если честно, я хотел сделать это еще несколько лет назад. Но мне мешали судебные разбирательства с матерями моих детей, алименты», – сказал легковес UFC Бобби Грин.

На турнире UFC Fight Night 222 Грин проведет поединок с Джаредом Гордоном.

Махачев ответил на обвинения Грина в употреблении допинга: «Я не бухаю и не делаю плохих вещей. Я усердно тренируюсь»

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6 комментариев

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Tpy6kaMerlina
А мне нравится. Зачем ограничивать себя, считаешь себя королем - да, пожалуйста. Почему нет. Главное вести себя как человек. Ну, или найти служанок и подданых)
+9
-1
+8
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Стен Шайпак
Походу Добер переборщил с ударами....
+7
0
+7
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Ruslan Isaev
Ответ Tpy6kaMerlina
А мне нравится. Зачем ограничивать себя, считаешь себя королем - да, пожалуйста. Почему нет. Главное вести себя как человек. Ну, или найти служанок и подданых)
И наложниц
+2
-1
+1
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Umik Rakhman
Ответ Дмитрий Коломейцев
Король мешков
ахаха
+1
-1
0
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