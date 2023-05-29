Олег Тактаров: «Российским спортсменам нужен юрист, который имеет влияние на международные органы»

Теги Олег Тактаров MMA Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров заявил, что интересы российских атлетов должен защищать иностранный юрист.

«Мы все должны быть сами собой, быть искренними. Если мы любим страну, мы должны делать это везде, тогда нас полюбят.

Нужно постепенно возвращаться обратно. Когда выступал Александр Карелин, то все в мире знали, из какого он города и как тренируется, не говоря уже о стране.

Да, нашим спортсменам нужен юрист. Но такой, который варится в международном соку и имеет вес, влияет на эти международные органы», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Ранее ряд международных федераций сделал условием допуска российских спортсменов подписание деклараций о том, что они не выступают в поддержку боевых действий.

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7 комментариев

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ральф шумахер
Лень гуглить, а из какого города этот Карелин? Помню ток что он сначала в бандитской опг был, а потом вообще в Едре
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avcgloronalduMU
как это? коррупция?))
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Andreir888
Ну, Олег же неглупый человек! Что интересно он имеет в виду, предлагая найти юриста, имеющего влияние на международные судебные инстанции?))
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Сергей Орлов
У юриста из Санкт-Петербурга Путина В.В. когда-то такое влияние было, да только он сам его смыл в унитаз.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Andreir888
Ну, Олег же неглупый человек! Что интересно он имеет в виду, предлагая найти юриста, имеющего влияние на международные судебные инстанции?))
Глупый! И несёт чушь, как практически все участники шоу "Есть тема"
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Navian
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Ответ ральф шумахер
Лень гуглить, а из какого города этот Карелин? Помню ток что он сначала в бандитской опг был, а потом вообще в Едре
Из Новосибирска.
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