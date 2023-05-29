Олег Тактаров: «Российским спортсменам нужен юрист, который имеет влияние на международные органы»

Олег Тактаров заявил, что интересы российских атлетов должен защищать иностранный юрист.

«Мы все должны быть сами собой, быть искренними. Если мы любим страну, мы должны делать это везде, тогда нас полюбят.

Нужно постепенно возвращаться обратно. Когда выступал Александр Карелин, то все в мире знали, из какого он города и как тренируется, не говоря уже о стране.

Да, нашим спортсменам нужен юрист. Но такой, который варится в международном соку и имеет вес, влияет на эти международные органы», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Ранее ряд международных федераций сделал условием допуска российских спортсменов подписание деклараций о том, что они не выступают в поддержку боевых действий.

Тактаров – о возвращении в Россию: «В США слетело несколько проектов. На пробах, когда требовался русский человек, брали украинца»

Александр Емельяненко – о бое с Тактаровым: «Нет, он старый»