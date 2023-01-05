Джейк Пол дебютирует в ММА. Он подписал контракт с PFL

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сообщил, что подписал контракт с лигой PFL.

Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведет несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.

«Речь идет об изменении смешанных единоборств, инновациях и создании новой высшей лиги», – сказал Пол New York Times.

Пол провел шесть поединков в профессиональном поединке и не потерпел ни одного поражения.

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