Джейк Пол дебютирует в ММА. Он подписал контракт с PFL

Теги MMA полусредний вес (MMA) PFL / WSOF бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сообщил, что подписал контракт с лигой PFL.

Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведет несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.

«Речь идет об изменении смешанных единоборств, инновациях и создании новой высшей лиги», – сказал Пол New York Times.

Пол провел шесть поединков в профессиональном поединке и не потерпел ни одного поражения.

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4 комментария

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Streetbor
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Пол ничем не рискует, а если ещё и от ММА кайфует то почему нет. Мог бы кутить где нибудь с кучей девчонок на яхтах, а вместо этого с потными мужиками в зале пашет 🤷‍♂️
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Бауржан Тазабеков
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Ответ Kurt
Да, учитывая, что он и так миллионы как блогер зарабатывает. Не каждый захочет в его положении пахать в зале и по голове получать.
Живой пример Конор . Получив множество денег , стал меньше уделять внимание тому что принесло ему славу и деньги . Здесь же совсем наоборот, парень уже имея такое состояние решил доказать себе что он способен на большое .
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Kurt
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Ответ Бауржан Тазабеков
Парень действительно верит в себя и кайфует от этой жизни .не напрягаясь бросает самому себе новые вызовы и действительно доказывает своё человеческое упорство .
Да, учитывая, что он и так миллионы как блогер зарабатывает. Не каждый захочет в его положении пахать в зале и по голове получать.
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Бауржан Тазабеков
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Парень действительно верит в себя и кайфует от этой жизни .не напрягаясь бросает самому себе новые вызовы и действительно доказывает своё человеческое упорство .
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