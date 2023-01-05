Джейк Пол вызвал Нейта Диаза на два боя: «Он ничего не сможет»

Теги MMA Нейт Диаз PFL / WSOF бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и боксер Джейк Пол вызвал на два боя экс-бойца UFC Нейта Диаза – боксерский и по правилам ММА.

«Я бы победил Нейта Диаза в бою по ММА. Он ничего не может.

Я так сосредоточен на том, чтобы это противостояние состоялось, что предложил Нейту Диазу сделку на два боя: сперва мы с ним побоксируем, а еще через шесть месяцев проведем бой по правилам ММА в PFL. Если это не показать яйца, тогда не знаю, что еще.

Нейт Диаз, я собираюсь противостоять тебе в твоем чертовом виде спорта. Сделка на два боя, давай сделаем это», – сказал Пол.

Ранее стало известно, что Пол подписал контракт с лигой PFL.

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1 комментарий

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bostonKG
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В боксе я бы поставил на Пола
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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