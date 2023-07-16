Дейвисон Фигейредо: «Подерусь с Домиником Крузом на турнире в Абу-Даби»

Дейвисон Фигейредо сообщил, что его следующим соперником станет Доминик Круз.

«Я подерусь с на турнире в Абу-Даби, который пройдет в октябре. Контракт еще не подписан», – заявил боец UFC Дейвисон Фигейредо.

В последний раз Фигейредо дрался в январе, когда проиграл .

38-летний Круз в августе-2022 проиграл .

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