Фигерейдо хочет дебютировать в легчайшем весе поединком с Домиником Крузом

Бывший чемпион в наилегчайшем весе сообщил о желании драться в легчайшем дивизионе.

«Я буду драться с лучшими, в этом нет сомнений. Уважаю всех в этом дивизионе, все они отличные бойцы, но я выложусь на 100%.

Я поговорил со своим менеджером после боя, и мы пришли к выводу, что был бы отличным соперником. Он бывший чемпион, я бывший чемпион, так что поприветствовать меня в легчайшем дивизионе мог бы парень с именем и высоким уровнем. Это было бы здорово», – сказал Фигейредо.

Фигейредо выбыл минимум на шесть месяцев после боя с Морено из-за перелома орбитальной кости