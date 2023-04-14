Фигейредо отказался от перехода в легчайший вес и подерется с Манелем Капе (MMA Fighting)

Теги наилегчайший вес UFC MMA Дейвисон Фигейредо Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо проведет бой против Манеля Капе.

Поединок между Фигейредо и Капе состоится на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе, штат Невада. 

В последний раз Фигейредо дрался в январе, когда проиграл Брэндону Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Капе идет на серии из трех побед.

Фигерейдо хочет дебютировать в легчайшем весе поединком с Домиником Крузом

Фигейредо выбыл минимум на шесть месяцев после боя с Морено из-за перелома орбитальной кости

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1 комментарий

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j30
значит 5 бой с морено не за горами
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