Фигейредо отказался от перехода в легчайший вес и подерется с Манелем Капе (MMA Fighting)

Бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо проведет бой против Манеля Капе.

Поединок между Фигейредо и Капе состоится на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе, штат Невада.

В последний раз дрался в январе, когда проиграл Брэндону Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Капе идет на серии из трех побед.

Фигерейдо хочет дебютировать в легчайшем весе поединком с Домиником Крузом

Фигейредо выбыл минимум на шесть месяцев после боя с Морено из-за перелома орбитальной кости