Фигейредо отказался от перехода в легчайший вес и подерется с Манелем Капе (MMA Fighting)
Бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо проведет бой против Манеля Капе.
Поединок между Фигейредо и Капе состоится на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе, штат Невада.
В последний раз Фигейредо дрался в январе, когда проиграл Брэндону Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Капе идет на серии из трех побед.
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