Абдель-Азиз намекнул, что Умар Нурмагомедов подерется с Домиником Крузом
Менеджер Али Абдель-Азиз дал понять, что следующим соперником Умара Нурмагомедова может стать Доминик Круз.
«Никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым. Нужен бой против этой легенды», – написал Абдель-Азиз под фотографией россиянина и Круза.
«Вперед, Доминик Круз! Я уважаю тебя. Пожалуйста, дай мне возможность. Это будет отличный бой», – написал Умар.
37-летний Круз в августе 2022-го проиграл Марлону Вере нокаутом в четвертом раунде.
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