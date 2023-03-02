Абдель-Азиз намекнул, что Умар Нурмагомедов подерется с Домиником Крузом

Теги легчайший вес UFC MMA Доминик Круз Али Абдель-Азиз Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз дал понять, что следующим соперником Умара Нурмагомедова может стать Доминик Круз.

«Никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым. Нужен бой против этой легенды», – написал Абдель-Азиз под фотографией россиянина и Круза.

«Вперед, Доминик Круз! Я уважаю тебя. Пожалуйста, дай мне возможность. Это будет отличный бой», – написал Умар.

37-летний Круз в августе 2022-го проиграл Марлону Вере нокаутом в четвертом раунде.

Умар Нурмагомедов: «Меньше, чем за 10 дней, я бой не приму даже с чемпионом»

Умар Нурмагомедов – Шону О’Мэлли: «Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ферзь на р1
Хорошо что не с Том Крузом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Заголовок кривотолковый. В посте Азиз о таком не говорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Как будто биляш простит) пожалуйста? Серьезно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий