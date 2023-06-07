Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это он требовал реванша»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик обвинил во лжи Тайсона Фьюри.

«Он должен перестать лгать! Это его команда попросила о матче-реванше. Он хотел драться с Усиком без Усика», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Менеджер Усика: «Скоро Фьюри получит официальное предложение. Если он его не примет, надо отказываться от пояса и уходить навсегда»

Александр Усик: «Не представляю себе поединка с российским боксером. Но там и не с кем боксировать»

 

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2 комментария

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S.Laposter
Как уже это надоело…оба ведут себя как л0шары.
нет это он бякой меня назвал.
нет это он.
Детский сад…
+1
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+1
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Костя Кот
4 усика на 5 строк
0
0
0
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