Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это он требовал реванша»

Александр Усик обвинил во лжи Тайсона Фьюри.

«Он должен перестать лгать! Это его команда попросила о матче-реванше. Он хотел драться с Усиком без Усика», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Менеджер Усика: «Скоро Фьюри получит официальное предложение. Если он его не примет, надо отказываться от пояса и уходить навсегда»

Александр Усик: «Не представляю себе поединка с российским боксером. Но там и не с кем боксировать»