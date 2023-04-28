Сергей Липинец выйдет в андеркарте боя Кроуфорд – Спенс

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) в июле может провести бой с доминиканцем Элвисом Родригесом (14-1-1, 12 КО).

Стороны дали устное согласие на бой. Официально контракт еще не подписан.

Поединок может пройти в в андеркарде Premier Boxing Champions, главным событием которого станет бой Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда.

В последнем бою представляющий Казахстан Липинец одержал досрочную победу над Омаром Фигероа-младшим.

27-летний Родригес одолел Джозефа Адорно в феврале текущего года.

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