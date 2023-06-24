Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Дана Уайт заявил, что не будет организовывать поединок Нганну – Джонс.

«Бой между Джонсом и Нганну? Этого не будет. Фрэнсис был здесь, Джонс все время хотел этого боя. Мы пытались устроить поединок с Нганну... Да». – заявил президент UFC Дана Уайт.

Нганну ответил на критику Уайта: «Тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?»

Уайт не считает, что Нганну боится Джонса: «СМИ раздувают ситуацию. Думаю, Фрэнсис просто не хочет рисковать»