Дана Уайт – о Нганну: «Его больше никогда не будет в UFC»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Фрэнсис Нганну больше никогда не выступит в промоушене.

«Мы работали с этим парнем на протяжении двух лет, пытались организовать ему бой. С ним абсолютно невозможно вести переговоры. Нет, его больше никогда не будет в UFC.

Он сделал свой выбор. Мы провели больше 70 встреч, предложили ему кучу денег. Не проявили к нему ничего, кроме уважения. Мы пытались удержать его, но этот поезд ушел», – сказал Дана Уайт.

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