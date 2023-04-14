Дана Уайт – о Нганну: «Его больше никогда не будет в UFC»

Теги UFC Дана Уайт MMA Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Фрэнсис Нганну больше никогда не выступит в промоушене.

«Мы работали с этим парнем на протяжении двух лет, пытались организовать ему бой. С ним абсолютно невозможно вести переговоры. Нет, его больше никогда не будет в UFC.

Он сделал свой выбор. Мы провели больше 70 встреч, предложили ему кучу денег. Не проявили к нему ничего, кроме уважения. Мы пытались удержать его, но этот поезд ушел», – сказал Дана Уайт.

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7 комментариев

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Прогноз Черданцева
Ответ as009595@icloud.com
Да Дана гнал раньше что Джонс запросил 50 лямов за бой против Нганну, а щас по другому поет, а Дане обидно что ушел чемпион
Да Дана гнал раньше что Джонс запросил 50 лямов за бой против Нганну, а щас по другому поет, а Дане обидно что ушел чемпион
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as009595@icloud.com
Ответ mqh9pzrxgf
Верить словам даны ну такое себе) договорятся по цене, сразу за титул пойдет биться
Да Дана гнал раньше что Джонс запросил 50 лямов за бой против Нганну, а щас по другому поет, а Дане обидно что ушел чемпион
0
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0
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as009595@icloud.com
Ответ mqh9pzrxgf
Верить словам даны ну такое себе) договорятся по цене, сразу за титул пойдет биться
Да Дана гнал раньше что Джонс запросил 50 лямов за бой против Нганну, а щас по другому поет, а Дане обидно что ушел чемпион
0
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whoisme
Что запросил Нганну если Даны так до сих пор горит? Неужели реально как Конор хотел заработать, продавая по по 500т ппв? А вообще уверен двери открыты, просто Нганну должен приползти на коленях и согласится на то что ему предложат без торга.
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Фикиск Фусов
Ответ Andrey Ivanov
Когда акции нгану рухнут,а его запросы уменьшатся в 2-3 раза,то можно его сразу ждать в Юфс)
Максимум что его там ждёт - принести выпивку Дане и его друзьям и почистить ботинки.
+6
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+6
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Andrey Ivanov
Когда акции нгану рухнут,а его запросы уменьшатся в 2-3 раза,то можно его сразу ждать в Юфс)
0
0
0
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mqh9pzrxgf
Верить словам даны ну такое себе) договорятся по цене, сразу за титул пойдет биться
+9
-3
+6
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