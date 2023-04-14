Дана Уайт – о Нганну: «Его больше никогда не будет в UFC»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Фрэнсис Нганну больше никогда не выступит в промоушене.
«Мы работали с этим парнем на протяжении двух лет, пытались организовать ему бой. С ним абсолютно невозможно вести переговоры. Нет, его больше никогда не будет в UFC.
Он сделал свой выбор. Мы провели больше 70 встреч, предложили ему кучу денег. Не проявили к нему ничего, кроме уважения. Мы пытались удержать его, но этот поезд ушел», – сказал Дана Уайт.
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