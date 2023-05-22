Нганну ответил на критику Уайта: «Тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?»

Теги UFC Дана Уайт MMA PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну ответил на критику Даны Уайта.

«Какие могут быть ко мне претензии? Во-первых, я отработал свой контракт. Ушел только тогда, когда стал свободным агентом. Меня никто не увольнял. 

Во-вторых, я не боюсь рисковать. Я выполнил то, что от меня требовали, и согласился провести защиту титула, проигнорировав травму колена.

В-третьих, я дрался раз в год только потому, что ты хотел контролировать ситуацию и пытался заставить меня подписать новый контракт. Я не отказался ни от одного поединка, но мне не позволяли драться.

Я добился честной сделки для обеих сторон. Почему тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?» – написал боец PFL Фрэнсис Нганну в социальных сетях.

Уайт – о переходе Нганну в PFL: «Они собираются заплатить парню, который не дрался 18 месяцев»

Уайт не считает, что Нганну боится Джонса: «СМИ раздувают ситуацию. Думаю, Фрэнсис просто не хочет рисковать»

Опрос

Нганну – в PFL. Все правильно сделал?
5307 голосов
Да. Заработает и подерется в боксе
55%
Тайсон Фьюри
Нет. Нужно было оставаться в UFC
45%
Дана Уайт

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17 комментариев

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DrDro
Нганну освобожденный
+20
0
+20
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Magic_Man
Как будто, сообщение от "бывшей" прочитал)
+19
-3
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artem klishin
мог бы и не реагировать на эти слова
+5
0
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Buttowski
"Похороните меня в океане , вместе с предками что прыгали с корабля, считая смерть лучше рабства" в конце добавил Нганну
+2
0
+2
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Ivan Bukata
#freengannou
+1
0
+1
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AsperChelsea
Ответ artem klishin
мог бы и не реагировать на эти слова
Медийным стать хочет)
+1
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Magic_Man
Ответ il buono
Справедливости ради высказывания Уайта ещё больше звучат, как "от бывшей". Заявление, что Нганну испугался Джонса вообще бред, с учётом того, что на момент ухода из ЮФС Нганну, Джон не дрался два года, а в последнем бою, по факту проиграл Рейесу.
"Почему тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?"
Уайт, что-то подобное говорил?!)
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<~Inter~>
Ответ Ryan T.
Мне кажется Уайту уже давно по барабану, Фрэнсис. А твои слова выглядят жалко.
Так это Уайт начал о нем говорить
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Максим Медов
Я так и знал, что лысый с нацисткой фамилией держал бедного черного парня в рабстве.
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Большой Сэми
"Дорогая, тебе не нужны такие отношениея..."
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GaasJT
Для Нганну, Уайт - это типа герой фильма Джанго Освобожденный, которого сыграл Ди Каприо. Тот как раз бои устраивал и бойцами торговал)
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il buono
Ответ Magic_Man
Как будто, сообщение от "бывшей" прочитал)
Справедливости ради высказывания Уайта ещё больше звучат, как "от бывшей". Заявление, что Нганну испугался Джонса вообще бред, с учётом того, что на момент ухода из ЮФС Нганну, Джон не дрался два года, а в последнем бою, по факту проиграл Рейесу.
+3
-3
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