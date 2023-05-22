Нганну ответил на критику Уайта: «Тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?»

Фрэнсис Нганну ответил на критику Даны Уайта.

«Какие могут быть ко мне претензии? Во-первых, я отработал свой контракт. Ушел только тогда, когда стал свободным агентом. Меня никто не увольнял.

Во-вторых, я не боюсь рисковать. Я выполнил то, что от меня требовали, и согласился провести защиту титула, проигнорировав травму колена.

В-третьих, я дрался раз в год только потому, что ты хотел контролировать ситуацию и пытался заставить меня подписать новый контракт. Я не отказался ни от одного поединка, но мне не позволяли драться.

Я добился честной сделки для обеих сторон. Почему тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?» – написал боец PFL Фрэнсис Нганну в социальных сетях.

Уайт – о переходе Нганну в PFL: «Они собираются заплатить парню, который не дрался 18 месяцев»

Уайт не считает, что Нганну боится Джонса: «СМИ раздувают ситуацию. Думаю, Фрэнсис просто не хочет рисковать»