Соннен – о Нганну: «Он должен перезвонить Дане Уайту»

Ветеран ММА Чейл Соннен высказался об уходе из .

«У него осталось не так много вариантов. Если использовать шахматные термины, то он не продумал свои действия на два-три хода вперед. Я не знаю, сколько ему лет. Он заявляет, что ему 36, но его тело уже изношено. Он просит большие гонорары, хотя у него больное колено. Никто не будет платить кучу денег возрастному бойцу с травмой.

Это очень странная ситуация. Я хочу, чтобы он наконец осознал это. Каждый день на счету. Фрэнсису пора проснуться и перезвонить своему боссу, Дане Уайту», – сказал Соннен.

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