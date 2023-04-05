Соннен – о Нганну: «Он должен перезвонить Дане Уайту»

Теги UFC Дана Уайт MMA Чейл Соннен Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен высказался об уходе Фрэнсиса Нганну из UFC.

«У него осталось не так много вариантов. Если использовать шахматные термины, то он не продумал свои действия на два-три хода вперед. Я не знаю, сколько ему лет. Он заявляет, что ему 36, но его тело уже изношено. Он просит большие гонорары, хотя у него больное колено. Никто не будет платить кучу денег возрастному бойцу с травмой.

Это очень странная ситуация. Я хочу, чтобы он наконец осознал это. Каждый день на счету. Фрэнсису пора проснуться и перезвонить своему боссу, Дане Уайту», – сказал Соннен.

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3 комментария

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DonaldBrashear 2.0
да Дана пошлет его куда подальше.
у него теперь есть чемпион Джон Джонс, который хорошо продает бои, приносит деньги и является легендой. Джонс вроде никуда уходить не собирается, бои принимает. Победит Миочича летом, а потом можно и бой против Павловича раскрутить (если он выиграет у Блейдса), как противостояние США и России, думаю, что публике зайдет очень.
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armageddon123456
Я бы на месте Нганну не стал этого делать. В самом деле - кто будет звонить чуваку, кот которого в трубке вместо "здравствуйте" ты услышишь "пошел на ...й", и на этом разговор закончится.
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Вася Енотов
Перезвонить, чтобы Дана посмотрел от кого входящий и не взял трубку?))
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