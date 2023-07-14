Холм – о Раузи: «После боя мы ни разу не разговаривали. Но я ее очень уважаю»

Холли Холм рассказала о взаимоотношениях с Рондой Раузи.

– Разговаривали ли вы с хоть раз после того, как подрались?

– Нет, мы никогда не разговаривали с ней. Я очень уважаю ее. Ронда многое сделала для спорта.

– Можете вспомнить момент, когда попали хайкиком – это было полностью на автомате или вы планировали так попасть?

– После того, как я попала в нее прямым ударом, я уже знала, что смогу ее финишировать. Для меня на протяжении минуты все происходило, как в замедленной съемке. Извне все произошло быстро – она упала от удара, поднялась, и я нанесла удар ногой.

Но я в тот момент думала про себя: «Не наноси удар слишком быстро, пока ее руки на земле, жди, жди, жди. А теперь бей», – сказала экс-чемпионка UFC Холли Холм.

Бой между Раузи и Холм состоялся в ноябре-2015 на турнире UFC 193. Холм победила нокаутом во втором раунде и завоевала чемпионский пояс.

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