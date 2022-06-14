Ронда Раузи рассказала, ради какого боя вернется в ММА: «С Джиной Карано я готова драться где угодно и когда угодно»

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Раузи сообщила, что готова вернуться в ММА ради боя с Джиной Карано.
«Я говорила миллион раз. Джина Карано — именно из-за нее я пришла в единоборства, за это я всегда буду ей благодарна.
Если она вдруг скажет: «Ронда, давай подеремся», то я соглашусь. Если она предложит побороться на заднем дворе, то я тоже не откажусь. Это знак уважения.
С Джиной я готова драться где угодно и когда угодно», – сказала Раузи.
Последний бой в ММА 34-летняя американка провела в декабре 2016-го, уступив техническим нокаутом на 48-й секунде боя Аманде Нуньес.
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