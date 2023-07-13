Холли Холм: «В топ-10 есть только одна девушка, с которой можно провести реванш – Кетлин Виейра»

Холли Холм назвала имя соперницы, с которой хотела бы провести реванш.

«Я по-прежнему получаю удовольствие от боев и тренировок. Возможно, сейчас мне требуется больше времени на восстановление, но я рада находиться здесь и рада, что подписала новый контракт.

Кто станет новой чемпионкой? Представляю, что это буду я (смеется). В топ-10 моего дивизиона есть только одна спортсменка, с которой можно провести реванш, если будет такая возможность. Это Кетлин Виейра. Ракель Пеннингтон я уже дважды побеждала. Сейчас только две девушки находятся выше меня в рейтинге.

Я бы с удовольствием снова подралась с Амандой. Все хотят биться за титул. Кто знает, может быть она еще вернется», – заявила экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм.

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