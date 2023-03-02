Чейл Соннен сообщил, что между Джонсом, Шевченко и Холм любовный треугольник

Теги женские бои UFC MMA тяжелый вес (MMA) Чейл Соннен Джон Джонс Холли Холм Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен сообщил, что между экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом, чемпионкой наилегчайшего дивизиона Валентиной Шевченко и американкой Холли Холм любовный треугольник.

«У них отличная история, которую они могут рассказать. Им решать, говорить об этом или нет, но у них прекрасная история.

Джонс работал с Холм в зале и принес туда личную сторону жизни. Было два бойца из очень близких весовых категорий. Не знаю, дрались ли Шевченко с Холм, но Джон сделал свой выбор. Это становится интересным.

Да, здесь существует треугольник. Это отличная история», – сказал Соннен.

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5 комментариев

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Николай Косаченко
Бред
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Анастасия Плинтусова
Тройничок нужен😂🙈
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sanek maloi
Да не ревнуйте вы здесь, вам то какое дело до любовных утех после совместных тренировок)))
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sergoelkukuy
Дичь какая-то.
Что Сонен шляпу сказал, что заголовок этой новости.
Тьфу …
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Vasyamarch91
Блин, бухает и выглядит еще неплохо. Американский феникс)
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