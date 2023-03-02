Чейл Соннен сообщил, что между Джонсом, Шевченко и Холм любовный треугольник

Ветеран ММА Чейл Соннен сообщил, что между экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом, чемпионкой наилегчайшего дивизиона и американкой любовный треугольник.

«У них отличная история, которую они могут рассказать. Им решать, говорить об этом или нет, но у них прекрасная история.

Джонс работал с Холм в зале и принес туда личную сторону жизни. Было два бойца из очень близких весовых категорий. Не знаю, дрались ли Шевченко с Холм, но Джон сделал свой выбор. Это становится интересным.

Да, здесь существует треугольник. Это отличная история», – сказал Соннен.

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг