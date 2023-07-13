Холли Холм – о российских бойцах: «В моей команде их было несколько – все очень классные. Адлан Амагов отлично бил ногами»

Теги UFC MMA Холли Холм Адлан Амагов Бокс/MMA/UFC

Холли Холм рассказала о любимых бойцах из России.

«У меня в команде было несколько ребят из России, они все были очень классные. Один из них отлично бил ногами, его звали Адлан Амагов. Он использовал удары с разворота в голову и в корпус, но несколько лет назад он завершил карьеру.

Я бы не назвала какого-то одного любимого бойца из России. В основном я оцениваю их по тому эффекту, который они произвели на меня, когда я их видела», – призналась экс-чемпионка UFC Холли Холм.

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1 комментарий

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sfilatov13
кто придумал слово российские? у нас в состав страны входят республики, где свои законы и ничего общего с Россией они не имеют, и сами себя они никогда россиянами не называют
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