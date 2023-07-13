Холли Холм – о российских бойцах: «В моей команде их было несколько – все очень классные. Адлан Амагов отлично бил ногами»

Холли Холм рассказала о любимых бойцах из России.

«У меня в команде было несколько ребят из России, они все были очень классные. Один из них отлично бил ногами, его звали Адлан Амагов. Он использовал удары с разворота в голову и в корпус, но несколько лет назад он завершил карьеру.

Я бы не назвала какого-то одного любимого бойца из России. В основном я оцениваю их по тому эффекту, который они произвели на меня, когда я их видела», – призналась экс-чемпионка UFC Холли Холм.

Холли Холм: «Говорят, что Павлович опасен для Джонса. Победить Джона будет невероятно тяжело»

Холли Холм: «В топ-10 есть только одна девушка, с которой можно провести реванш – Кетлин Виейра»