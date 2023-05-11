Поединок Холли Холм и Майры Сильвы возглавит UFC Fight Night 15 июля
Стал известен главный поединок UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
Экс-чемпионка в легчайшем весе Холли Холм возглавит очередной турнир UFC Fight Night, проведя поединок с 31-летней бразильянкой Майрой Сильвой. Турнир состоится 15 июля в Лас-Вегасе, США.
Напомним, что в последнем бою Холм единогласным решением судей победила россиянку Яну Сантос.
Сильва в прошлом поединке победила болевым приемом во втором раунде Лину Лансберг.
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