Энтони Смит: «Чеченские родственники приглашали меня в гости, но я отказался. Страшно»

Энтони Смит признался, что боится приезжать в Чечню.

«Какие знаю российские города, кроме Москвы? Э-э-э... Мачеха моей жены – из Чечни. Поэтому я знаю немного про ее окрестности. И... пожалуй, что все (смеется). Москва и Чечня. Я знаю только эти два города.

Чеченские родственники приглашали меня в гости, но я отказался. Страшно (смеется). Не знаю, но как-то отпугивает. Я ведь еще дрался с парнем из Чечни Адланом Амаговым... Наслушался разных историй про него, это просто безумие. Так что я не очень подхожу для всего этого (смеется)», – заявил пятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Энтони Смит.

В ночь на 14 мая Смит подерется с Джонни Уокером на турнире UFC в Шарлотте.

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