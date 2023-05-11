Энтони Смит: «Чеченские родственники приглашали меня в гости, но я отказался. Страшно»

Теги UFC MMA Адлан Амагов Энтони Смит Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Энтони Смит признался, что боится приезжать в Чечню.

«Какие знаю российские города, кроме Москвы? Э-э-э... Мачеха моей жены – из Чечни. Поэтому я знаю немного про ее окрестности. И... пожалуй, что все (смеется). Москва и Чечня. Я знаю только эти два города.

Чеченские родственники приглашали меня в гости, но я отказался. Страшно (смеется). Не знаю, но как-то отпугивает. Я ведь еще дрался с парнем из Чечни Адланом Амаговым... Наслушался разных историй про него, это просто безумие. Так что я не очень подхожу для всего этого (смеется)», – заявил пятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Энтони Смит.

В ночь на 14 мая Смит подерется с Джонни Уокером на турнире UFC в Шарлотте.

Энтони Смит – о российских бойцах: «Ментально они абсолютно другие, вообще непроницаемые, их нельзя сбить с плана или отвлечь»

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2 комментария

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mskvao
адлан амагов - бандит,который не раз участвовал в криминальных разборках. Об этом не раз упоминалось в хрониках,например в москве в 2017 в Крылатских холмах вроде. Поэтому что касательно амагова, эти истории не выдумки
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сервисник
Главное в шортах не приезжай, за остальное можно не переживать! Люди, кухня, природа просто супер!
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