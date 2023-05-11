Энтони Смит – о российских бойцах: «Ментально они абсолютно другие, вообще непроницаемые, их нельзя сбить с плана или отвлечь»

Энтони Смит рассказал, что думает о российских бойцах MMA.

«Амагов был пугающим парнем. Очень. Бой вроде начался для меня неплохо, но… Это один из тех случаев, когда соперника тяжело сбить. Кстати, считаю, что это чисто российская тема.

Я не знаю, может, тут дело в культурных особенностях, которые складывают российских бойцов, но ментально они абсолютно другие. Вообще непроницаемые, их нельзя сбить с плана или отвлечь. Эти парни следуют плану, не поддаваясь эмоциям – идеально для ММА.

Адлан был как раз таким, я не знал, как вывести его из равновесия, поломать его игру, а потом получил тяжелый удар. Я вообще не видел его. Мы зарубились, и тут пришел этот выстрел из ниоткуда, мощный оверхенд. Я, кстати, так и не смог побить ни одного российского бойца, хотя дрался с двумя. Скажите русским бойцам, чтобы оставили меня в покое (смеется)», – сказал бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Энтони Смит.

Напомним, что в 2011 году Адлан Амагов нокаутировал Энтони Смита в рамках турнира Strikeforce.

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