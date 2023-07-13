Ган – о поражении Джонсу: «Я допустил ошибку – не справился с дистанцией»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган рассказал, почему проиграл Джону Джонсу на UFC 285.

«Не знаю почему, но в какой-то момент мне стало сложно управлять дистанцией. Я допустил ошибку. Думаю, что он ждал этого, и сумел воспользоваться возможностью. Тренер постоянно мне говорил: «Только джебы». Просто джебы. И что я сделал? Ударил задней рукой.

Он не был быстрым, но я тоже не был хорош. У Джонса был контроль, потому что он потряс меня, я не помню, где, но он нанес несколько сильных ударов, но не быстрых», – признался экс-чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган.

Напомним, что в марте Джон Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана, завоевав титул в тяжелом весе.

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9 комментариев

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oka79410
иметь такие скорость, тайминг, габариты...и быть таким бесхребетным. ожидал, что хоть какие-то проблемы доставит джонсу
+3
0
+3
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Yavich
Ответ Влад Д
Он ЛОЛ бро
На каком языке ты разговариваешь?
+2
0
+2
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Алексей Толстюк
Ответ Yavich
На каком языке ты разговариваешь?
8-б класса
+1
0
+1
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Aram Ambarsumyan
Сирил один из самых сильных бойцов UFC! Он просто психологически не справился в бою с Джоном! Но я уверен что в будущем Сирил как минимум 2 раза за титул побьётся!
+1
-1
0
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Фикиск Фусов
Сирил, все все понимают. Хорош
0
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NHNF
Ответ Влад Д
Бро ты ЛОЛ реальный ! Не надо тут соплей и жалких отмазок
Деревня, почитай, что такое лол. LOL (также lol или лол; от англ. laughing out loud — громко, вслух смеясь; или laugh out loud — громко, вслух смеяться; или lots of laughs — много смеха) — англоязычный акроним, интернет-мем. Термин используется в сетевом общении главным образом для выражения смеха в письменной форме.
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oka79410
Ответ NHNF
Деревня, почитай, что такое лол. LOL (также lol или лол; от англ. laughing out loud — громко, вслух смеясь; или laugh out loud — громко, вслух смеяться; или lots of laughs — много смеха) — англоязычный акроним, интернет-мем. Термин используется в сетевом общении главным образом для выражения смеха в письменной форме.
возможно, отсылка к видосу с ганом, где он пародировал нейта диаза... не знаю
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