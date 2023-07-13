Ган – о поражении Джонсу: «Я допустил ошибку – не справился с дистанцией»

Сирил Ган рассказал, почему проиграл Джону Джонсу на UFC 285.

«Не знаю почему, но в какой-то момент мне стало сложно управлять дистанцией. Я допустил ошибку. Думаю, что он ждал этого, и сумел воспользоваться возможностью. Тренер постоянно мне говорил: «Только джебы». Просто джебы. И что я сделал? Ударил задней рукой.

Он не был быстрым, но я тоже не был хорош. У Джонса был контроль, потому что он потряс меня, я не помню, где, но он нанес несколько сильных ударов, но не быстрых», – признался экс-чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган.

Напомним, что в марте Джон Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана, завоевав титул в тяжелом весе.

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