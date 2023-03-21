Ковингтон – о поединке Джонса и Гана: «Было похоже на постановку»

Теги UFC MMA Джон Джонс Колби Ковингтон Сирил Ган Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что бой между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом мог быть договорным.

«Мне показалось, что Сирил был напуган. Не выдержал давления.

Бой был похож на постановку, договорной поединок. Возможно, один из братьев Джонса слетал во Францию и пообещал Гану хорошие деньги за слив боя. Честно говоря, выглядело это именно так», – сказал Ковингтон.

На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

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4 комментария

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mqh9pzrxgf
Ответ S.Laposter
Чет разболтался он. Недавно тише воды, а тут прорвало
Масвидаля в гости надо отправить)
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sanek maloi
Да не похож этот бой на договорные, просто Ган наложил от пузатого Джонси в октагоне. Бывает😁
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Вечно Молодой
было похоже на бой лучшего бойца на Земле с неплохим бойцом, вот и все)
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S.Laposter
Чет разболтался он. Недавно тише воды, а тут прорвало
+1
-1
0
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