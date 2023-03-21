Ковингтон – о поединке Джонса и Гана: «Было похоже на постановку»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что бой между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом мог быть договорным.
«Мне показалось, что Сирил был напуган. Не выдержал давления.
Бой был похож на постановку, договорной поединок. Возможно, один из братьев Джонса слетал во Францию и пообещал Гану хорошие деньги за слив боя. Честно говоря, выглядело это именно так», – сказал Ковингтон.
На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.
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