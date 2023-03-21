Павлович – о бое Джонса и Гана: «Джон был на высоте»
Российский тяжеловес Сергей Павлович поделился впечатлениями от поединка за титул чемпиона UFC между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
«Джон Джонс был, как всегда, на высоте. Очень хорошее выступление. Думаю, он выиграет у Стипе [Миочича].
Буду ли требовать титульник в случае победы над Кертисом Блейдсом? Сначала проведу бой, а потом уже будем смотреть», – сказал Павлович.
Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля на турнире UFC Fight Night 223.
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