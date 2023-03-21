Павлович – о бое Джонса и Гана: «Джон был на высоте»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Кертис Блейдс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Сергей Павлович поделился впечатлениями от поединка за титул чемпиона UFC между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

«Джон Джонс был, как всегда, на высоте. Очень хорошее выступление. Думаю, он выиграет у Стипе [Миочича].

Буду ли требовать титульник в случае победы над Кертисом Блейдсом? Сначала проведу бой, а потом уже будем смотреть», – сказал Павлович.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля на турнире UFC Fight Night 223.

Официально: Павлович и Блейдс возглавят UFC Fight Night 223

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий