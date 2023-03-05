Стриклэнд – про бой Джонса и Гана: «Сирил, твою мать, братан, ты выглядел более напуганным, чем жена Джона, когда он под кокосом»

Боец UFC Шон Стриклэнд поделился впечатлениями от боя и .

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил гильотиной в первом раунде и стал чемпионом тяжелого дивизиона.

«Сирил, твою мать, братан, ты выглядел более напуганным, чем жена Джонса, когда он под кокосом…

Че за нах, бро!!! Хотя, на самом деле Джонс – страшный ублюдок. Лучший боец P4P, когда-либо выходивший в восьмиугольник!» – написал Стриклэнд.

Дана Уайт: «Нет никаких сомнений, что Джонс – величайший боец всех времен»