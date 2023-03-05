Стриклэнд – про бой Джонса и Гана: «Сирил, твою мать, братан, ты выглядел более напуганным, чем жена Джона, когда он под кокосом»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс натив Сирил Ган Шон Стриклэнд контент UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шон Стриклэнд поделился впечатлениями от боя Джона Джонса и Сирила Гана.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил гильотиной в первом раунде и стал чемпионом тяжелого дивизиона.

«Сирил, твою мать, братан, ты выглядел более напуганным, чем жена Джонса, когда он под кокосом…

Че за нах, бро!!! Хотя, на самом деле Джонс – страшный ублюдок. Лучший боец P4P, когда-либо выходивший в восьмиугольник!» – написал Стриклэнд.

Дана Уайт: «Нет никаких сомнений, что Джонс – величайший боец всех времен»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek maloi
Стриклэнд сам часто в боях бывает тормоз( Ган вышел против гения мма, там автоматом тормозить будешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гильяно
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тигран Мец
Стриклэнд самый мемный персонаж в Гасе на данный момент
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий