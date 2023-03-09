Волков – про чемпионство Джонса: «Мы еще мало видели его в новом дивизионе»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал победу над Сирилом Ганом.

«Джонс очень хорошо использовал ошибки . С самого начала он извлек выгоду из его ошибок, но на самом деле мы еще мало видели от Джона Джонса в новом дивизионе.

Очевидно, что он очень хорош в борьбе, диктует свой план, удерживает и калечит парней, но мы хотели бы видеть его на ногах или, может быть, с кем-то, кто способен держаться на расстоянии от него, или с кем-то, кто лучше защищается от борьбы или просто лучший борец. Там, внизу, есть кто-то, кто может оказать ему некоторое сопротивление.

Это действительно освежило дивизион и всех взволновало. Это был действительно отличный бой, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что произойдет дальше.

Я не особо обращаю внимание, кто на каком месте в рейтинге. Имя не так важно для меня, как вопрос: «Что ты сделал, чтобы заслужить титульный шанс?» Что я собираюсь сделать, так это доказать – с кем бы я ни дрался, я заслуживаю титульный поединок. Я думаю, так должны рассуждать все тяжеловесы.

Мы не знаем, как часто Джон Джонс собирается защищать титул. Но кому-то шанс точно выпадет», – сказал Волков.

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