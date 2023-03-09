Малыхин – про бой Джонса и Гана: «Все говорят, что в UFC лучшие бойцы? Пожалуйста»
Чемпион ONE в полутяжелом весе Анатолий Малыхин раскритиковал UFC после победы Джона Джонса над Сирилом Ганом.
«Все говорят: «UFC, UFC, топ-5, топ-5, лучшие бойцы в мире…» Вот вам Сирил Ган, номер 2 в рейтинге тяжеловесов UFC. И он никогда не слышал о борьбе и не имеет представления, что это.
И это второй тяжеловес мира? И все говорят, что в UFC лучшие бойцы? Пожалуйста», – сказал Малыхин.
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