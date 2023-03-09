Малыхин – про бой Джонса и Гана: «Все говорят, что в UFC лучшие бойцы? Пожалуйста»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс ONE Championship Анатолий Малыхин Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион ONE в полутяжелом весе Анатолий Малыхин раскритиковал UFC после победы Джона Джонса над Сирилом Ганом.

«Все говорят: «UFC, UFC, топ-5, топ-5, лучшие бойцы в мире…» Вот вам Сирил Ган, номер 2 в рейтинге тяжеловесов UFC. И он никогда не слышал о борьбе и не имеет представления, что это.

И это второй тяжеловес мира? И все говорят, что в UFC лучшие бойцы? Пожалуйста», – сказал Малыхин.

«Бог выбрал меня». Чтобы вернуть величие, Джонс ушел в религию и помирился с невестой, которую избивал при детях

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8 комментариев

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Арни Терминатор
Ты когда деньги отдашь ,смерть?!)))
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Zidane 21
Ответ Ahmed Umahanov
Малыха задышит на 20 секунде без химии. Химикам лучше бы молчать
почему ты думаешь что он на химии?
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Денис Романов
Ответ Ahmed Umahanov
Малыха задышит на 20 секунде без химии. Химикам лучше бы молчать
малыхин норм боец он мог бы доставить проблемы джонсу он хорошо борется базовый борец его трудно повалить и в ударке растет сильно бьет последние три боя в глухие нокауты отправлял соперников
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Ahmed Umahanov
Малыха задышит на 20 секунде без химии. Химикам лучше бы молчать
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Ahmed Umahanov
Ответ Chyngyz Orozaliev
ну так дрался он с величайшим бойцом ЮФС
Драки там не было
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Вася Енотов
Ну как бы против Джонса в борьбе не каждый базовый борец будет на равных держаться. Может быть Гана чуть рано вывели на титульники, но это не отменяет того, что он в целом очень крутой боец, с отличной ударкой. Какой-то тупой наброс.
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уличный иуда
Хочешь доказать обратное? Приходи туда, и сам попробуй разматать Джонса
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Chyngyz Orozaliev
ну так дрался он с величайшим бойцом ЮФС
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