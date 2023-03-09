Малыхин – про бой Джонса и Гана: «Все говорят, что в UFC лучшие бойцы? Пожалуйста»

Чемпион ONE в полутяжелом весе раскритиковал UFC после победы над Сирилом Ганом.

«Все говорят: «UFC, UFC, топ-5, топ-5, лучшие бойцы в мире…» Вот вам , номер 2 в рейтинге тяжеловесов . И он никогда не слышал о борьбе и не имеет представления, что это.

И это второй тяжеловес мира? И все говорят, что в UFC лучшие бойцы? Пожалуйста», – сказал Малыхин.

«Бог выбрал меня». Чтобы вернуть величие, Джонс ушел в религию и помирился с невестой, которую избивал при детях